В Минск сегодня прибудет очередная миссия МВФ

Это уже второй обзор по кредитной программе «стэнд-бай» и ежегодный - развития экономики нашей страны.

В ближайшие дни финансистов примут в правительстве Беларуси, Национальном банке, Минфине и Министерстве экономики. Первый кредитный транш в размере восьмисот миллионов долларов Беларусь получила в январе этого года. Второй - около шестисот восьмидесяти миллионов - поступил в начале июля. Таким образом, общий объем предоставленного МВФ кредита - почти полтора миллиарда американских долларов. В конце июня Совет директоров этого финансового института принял решение об увеличении объема кредитной программы «стэнд-бай» для Беларуси на миллиард. Именно эти средства — а это еще миллиард 350 миллионов долларов, должны поступить до конца года.