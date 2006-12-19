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В Минск с официальным визитом прибыла парламентская делегация Кыргызстана

19 декабря 2006 11:26
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Зарубежных гостей в Национальном аэропорту Минск встретил спикер Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Коноплев. На 19 декабря запланирована встреча двух спикеров в Палате представителей, где они обсудят перспективы двустороннего межпарламентского сотрудничества. Кыргызская делегация также посетит Минский тракторный завод. А завтра парламентарии Кыргызстана примут участие в торжественном заседании, посвященном 10-летию со дня образования Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
# Экономика

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