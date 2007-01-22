В Минск приезжает Миссия экспертов службы развития лесных ресурсов

Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН намерены ознакомиться с работой предприятий лесной отрасли Беларуси по борьбе с лесными пожарами и деятельностью лесхозов в радиозагрязненных районах.

Миссия экспертов будет работать до 28 января и затем представит в Минлесхоз и Минсельхозпрод свою оценку деятельности предприятий Беларуси в этом направлении. По линии ФАО в нынешнем году планируется выделить инвестиции на реализацию проекта по рациональному управлению и защите лесов от пожаров.

Тем временем в Беларуси с визитом - делегация Нижегородской области. В ее составе - представители Министерства промышленности и инноваций, а также Управления внутренних дел этого российского региона.

Гости намерены ознакомиться с накопленным в нашей стране опытом работы по упорядочению лесопользования и методами предотвращения правонарушений в этой сфере. Визит продлиться до 26 января.

