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В Минск приезжает Миссия экспертов службы развития лесных ресурсов

22 января 2007 09:10
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Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН намерены ознакомиться с работой предприятий лесной отрасли Беларуси по борьбе с лесными пожарами и деятельностью лесхозов в радиозагрязненных районах.

Миссия экспертов будет работать до 28 января и затем представит в Минлесхоз и Минсельхозпрод свою оценку деятельности предприятий Беларуси в этом направлении. По линии ФАО в нынешнем году  планируется выделить инвестиции на реализацию проекта  по рациональному  управлению и защите лесов от пожаров.

Тем временем в Беларуси с визитом - делегация Нижегородской области. В ее составе - представители Министерства промышленности и инноваций, а также Управления внутренних дел этого российского региона.
Гости намерены ознакомиться с накопленным в нашей стране опытом работы по упорядочению лесопользования и методами предотвращения правонарушений в этой сфере. Визит продлиться до 26 января.

# Экономика

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