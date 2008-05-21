В Минск прибыла иранская делегация во главе с министром промышленности

Некоторые соглашения принятые на высшем уровне пока не могут перейти в стадию реализации. С целью их продвижения, восточные гости провели переговоры в правительстве Беларуси.

Уже не только говорили, но и подтверждали – взаимосвязь Беларуси и Ирана развиваются хоть сравнительно не долго, но находятся на этапе наращивания. Этому способствуют и политические взгляды двух лидеров и просто дружеские отношения Александра Лукашенко и Махмуда Ахмадинижана.

Значительный сдвиг в отношениях между нашими странами произошел еще в 2004 году. Тогда экспорт возрос в полтора раза, а импорт и вовсе в три. Александр Лукашенко не раз посещал с официальным визитом Иран и Махмуд Ахмадинижад так же бывал в Минске. Редкий случай – порой пауза между встречами длилась всего лишь полгода.

Александр Лукашенко не раз заявлял, что любое единство политических взглядов нуждается в торгово-экономическом сотрудничестве. Во время встреч президенты достигали договоренностей и подписывали соглашения о сотрудничестве. В области торговли и такой важной для Беларуси энергетической сфере.

Беларусь в своей инвестиционной политике отдает предпочтение иранскому бизнесу. Не зря заговорили о таких проектах как строительство гостиничного комплекса, ГЭС в Гродно. С августа 2006 работает совместное предприятие по выпуску легковых автомобилей.

Но, как известно, восток – дело тонкое. Несмотря на договоренности на уровне глав государств некоторые проекты, как говорят в народе, затормозились. Дать новый толчок и выйти на практическую реализацию проектов. С этой целью в Минск прибыла делегация из Ирана во главе с министром промышленности.

Беларусь и Иран заинтересованы в сотрудничестве. И как не раз подтверждали президенты наших стран – никто и ничто не сможет помешать развитию добрых взаимоотношений между нашими странами. Все проблемы решаемы, когда есть взаимопонимание, тем более на высшем уровне.

