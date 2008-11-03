В Минск прибыла делегация бизнесменов из Хельсинки

На протяжении трех дней представители деловых кругов будут знакомиться с промышленным потенциалом Беларуси. В частности, гости посетят такие предприятия как «МАЗ», «БЕЛАЗ», «Минский тракторный завод» и завод колесных тягачей. А также расскажут о своих наработках в промышленности. В итоге планируется подписать ряд взаимовыгодных контрактов. А уже завтра пройдет бизнес-форум «Минск-Хельсинки: развитие делового сотрудничества». Отметим, что товарооборот Беларуси и Финляндии только за 8 последних месяцев составил 187 млн. долларов.