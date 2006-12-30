В Миноблисполкоме подвели итоги 2006 года и определили задачи на ближайшее будущее

Большое внимание руководство уделило вопросам своевременной выдачи зарплаты. Всего лишь сутки остались у Борисова, Молодечно и Смолевич, чтобы полностью выплатить людям заработанные деньги.

Благодарность за свой труд получили строители. К слову, в следующем году на Минщине необходимо ввести в строй не менее 810 тысяч квадратных метров жилья.

Ценные подарки и денежные премии получили некоторые сотрудники милиции Минской области. По итогам работы за 2006 год лучшим участковым инспектором столичного региона признан старший лейтенант Андрей Батраков.

Отдел транспортной милиции Московского района столицы от Белорусской железной дороги получил в подарок к Новому году новое здание.

Ежесуточно сотрудники правопорядка обслуживают почти 200 грузовых, около сотни пассажирских и полутысячи пригородных поездов. На реконструкцию нового здания ушло полгода и почти 3 миллиарда рублей.