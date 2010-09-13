В Министерстве торговли назвали неоправданным ажиотажный спрос на масло и гречку

Дефицита этих продуктов в стране нет. До конца недели будет окончательно решен вопрос с поставками крупы в торговые точки.

За этот год на внутренний рынок уже направили 8,5 тысяч тонн. Сейчас активно идет заготовка гречки. Ее производство освоили два предприятия хлебопродуктов в Гомельской и Гродненской областях. Из-за повышенного спроса в минские магазины завозят в 2,5 раза больше гречневой крупы, чем обычно.

Больше стали покупать и сливочного масла. Но в Минторге заметили, что белорусы потребляют только треть от произведенного в стране. Поэтому всегда есть возможность переориентировать экспортные потоки, чтобы предотвратить недостаток этого продукта.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

– Продовольственного товара в республике достаточно, все виды товаров на контроле. Если чего-то не хватило в каком-то магазине – это нерадивость работы заведующего магазином или директора базы. В основном, все заявки, которые даются, выполняются. Поэтому, на мой взгляд, проблемы возникают там, где возникает ажиотажный спрос, а он рождается из-за слухов.