В Министерстве иностранных дел обсуждали проблему расширения географии экспортных поставок

Совещание руководителей посольств в ведущих странах-импортерах белорусской продукции уже стали традиционными. И дипломаты готовы оказать отечественным предприятиям любую поддержку.

Будущее белорусской экономики - за инновационной и наукоемкой продукцией – этими словами министр иностранных дел открыл совещание. В стране реализуются сотни инвестиционных проектов. Многие с участием иностранного капитала. Один из главных источников финансовых вливаний - Великобритания.

"Всегда вопросы идут об одном и том же. А как инвестиционный климат? А как он улучшится? И мы очень рады, что нам есть чем ответить, - говорит Александр Михневич, Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. - Я имею в виду и "золотую акцию" и одно окно, и другие формы упрощения процедуры регистрации предприятий. Это все воспринимается позитивно. И то что Британия один из главных инвесторов Беларуси – это отражение тех процессов, которые мы у себя дома решаем".

Быстро развивающаяся белорусская экономика все больше интересует партнеров на Западе. Отечественные предприятия расширяют географию экспортных поставок, при поддержке белорусских дипломатов. Участие в выставках, экономических форумах и семинарах – один из способов выхода на новые рынки. Но некоторых к таким формам развития бизнеса пока приходится "подталкивать".

"Мы провели в Гайновке первый региональный белорусско-польский экономический форум, - рассказывает Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Польша. - Результатом стало заключение соглашения о поставках белорусского кваса, подписаны контракты на поставки белорусского хлеба, расширение поставок белорусской водки. Это конкретные результаты совместной работы посольства и конкретных предприятий когда есть понимание, что мы делаем общее дело".

На экспорт наша страна отправляет две-трети выпускаемой продукции. По европейским меркам это очень высокий показатель. Но конкуренция в той же Европе с каждым годом растет. В этих условиях зарубежные рынки нужно не осваивать, а завоевывать.

От форм простой торговли пора переходить к современным методам. То есть открывать совместные производства и развивать товаропроводящие сети. А в маркетинговых службах предприятий-экспортеров грядут изменения - владение иностранными языками станет обязательным условием при приеме на работу.

