В Мингорсовете утвердили сегодня бюджет на 2009 год

Сегодня на сессии Мингорсовета приняли не только проект главного финансового документа на следующий год, но и утвердили целый ряд значимых программ От предоставления социальных пособий нуждающимся и качественной медпомощи, до грандиозных инвестиционных проектов развития Минска.



Реальные показатели для реальной благополучной жизни. Именно так охарактеризовали депутаты Мингорсовета параметры социо-экономического развития столицы на будущий год. В 2009м продолжат модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, обновят парк городского транспорта, капитально отремонтируют почти 610 тысяч квадратных метров жилья. Задача — не из легких, но выполнимая.



А в главном финансовом документе столицы увеличилась и доходная и расходная части. В среднем на 20%. Что касается реальных доходов населения, то здесь городские власти прочат 17% рост: в 2009 году среднемесячная зарплата в бюджетной сфере Минска составит почти 950 тысяч белорусских рублей.



На поддержку горожан, нуждающихся в социальной помощи, город запланировал на будущий год 29 миллиардов рублей - на треть больше, чем в 2008м. На этот раз депутаты Мингорсовета несколько изменили и даже расширили перечень тех, кто имеет право на социальную поддержку.



Развитие медицины и улучшение здоровья минчан — один из приоритетов. Территориальная программа госгарантий по обеспечению медицинским обслуживанием предполагает не только увеличение финансовых поступлений и обновление материальной базы. Уже в следующем году новые, оснащенные по последним требованиям поликлиники примут жильцов микрорайонов Сухарево и Малиновка.



В целом в 2009 году в Минске по инвестпрограмме построят 330 объектов. В частности, введут в эксплуатацию четыре школы и пять детсадов, продолжат строительство поликлиник в новых микрорайонах. Деньги запланированы и на хлеб и на зрелища: почти одновременно распахнут свои двери бытовой банно-оздоровительный комбинат в Шабанах и грандиозный спорткомплекс «Минск-Арена».

