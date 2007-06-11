В Мингорисполкоме шла речь о наведении порядка в столице

Столичные службы ударили тотальными проверками по санитарному состоянию города.

Только за прошлую неделю эпидемиологи обследовали 65 строительных объектов, и в 14 случаях выявили нарушения. Наведались санслужбы и на промышленные предприятия.

За месяц проверили 368 заводов и фабрик. В буквальном смысле грязной репутация оказалась более чем у половины предприятий. Причем, если к состоянию спецодежды или прилегающих территорий претензий было минимум, то состояние производственных помещений назвали неудовлетворительным в 40% случаев.



Не лучше ситуация в минской торговле. После проверок санслужб реализацию почти тонны пищевых продуктов пришлось запретить. О наведении порядка шла речь на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.

Порядок в городе - прежде всего. У коммунальщиков даже выходные дня стали рабочими. Специалисты ремонтируют кровли, балконы, козырьки и фасады. Ускоренными темпами ведут ямочный ремонт во дворах.

Специалисты "Минскзеленстроя" едва закончили косьбу зеленых массивов первый раз, а на некоторых - вновь трава по пояс. Жара потребовала дополнительного ухода за насаждениями. Их полив участили, но деревья все равно болеют. Засохшие ветки убирают ночью. Приступили к масштабной посадке цветов, оформлению ваз и цветников.

Не довольны городские власти темпами реконструкции Лошицкого парка. Есть проблемы по обновлению минского зоопарка. Особое внимание - зонам отдыха. Выставили дополнительные мусорные контейнеры. Организовали парковки транпорта. Но без проблем не обошлось. Зоны отдыха - пожароопасны.

У нарядов милиции новое амплуа - приучать к чистоте. Молодежь пьет пиво в городских парках. Мусор, который остается после веселых посиделок, приходится убирать "зеленстроевцам".Теперь в зонах отдыха будут дежурить люди в форме. В Горисполкоме надеются, что порядка станет больше.

В целом же, городским службам предстоит еще раз провести ревизию своего хозяйства, и, обнаружив пробелы, исправить их. К 3 июля порядок в городе должен быть образцовым. Тогда ощущение праздника будет создаваться не только оформительскими изысками.