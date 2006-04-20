В Мингорисполкоме подводили итоги социально-экономического развития столицы

Положение дел в реальном секторе городской экономики обсуждали в широком кругу. Пригласили руководителей тех предприятий, чьи экономические проблемы - уже не столько собственная головная боль, сколько общественная. В бюджете Минска за первый квартал сумма недополученных налогов составляет около пяти миллиардов рублей. Это связано с увеличением количества нерентабельно работающих предприятий.

Каждое пятое столичное предприятие в первом квартале оказалось убыточным. Их удельный вес составил 21,5%. Хотя за счет сильных и рентабельных Минску в целом удалось выполнить все прогнозные показатели. Однако количество снижающих объемы производства организаций по-прежнему растет.

Председатель Комитета экономики Мингорисполкома Федор Гущин доложил, что при общих высоких темпах 49 предприятий снизили объемы производства.

Работники таких предприятий недополучили зарплату, а их руководители весь квартал пытались бороться с нехваткой оборотных средств, изношенностью производственных фондов и неконкурентностью выпускаемой продукции. Не хватает квалифицированных кадров, чтобы решить эти проблемы.

Председатель Минского горисполкома Михаил Павлов предложил искать тех, кто умеет работать и доверить именно им руководство этими убыточными предприятиями. А если таковых людей нет, то необходимо заняться их подготовкой.

Нынешнее заседание Мингорисполкома - это ещё одна попытка разобраться с причинами недоработок в реальном секторе экономики.

