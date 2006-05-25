В Мингорисполкоме обсуждают внешнеэкономическую стратегию столицы

В последнее время уровень конкуренции на зарубежных рынках заметно вырос, и тем не менее в первом квартале года предприятия и организации города отправили на экспорт товаров на сумму один миллиард 400 миллионов долларов.Это на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, и уровень импорта вырос. И еще значительнее: отрицательное сальдо составило почти миллиард долларов. На российском рынке отечественным производителям работать становиться все сложнее. Пищевая промышленность белорусской столицы не смогла укрепить свои позиции даже в Москве. Известные производители бытовой техники и радиоэлектроники также не очень комфортно себя чувствуют в России. Больше всего претензий к Центральному району, предприятия которого специализируются на выпуске потребительских товаров. Заметно снизили экспортные поставки <Горизонт>, <Атлант>, фарфоровый завод, <Милавица>, <Белорусские обои>. Сегодня для белорусских производителей главное не произвести товар, а выгодно его продать.