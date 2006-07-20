В МИД России рассчитывают на взаимовыгодное решение вопроса о цене на газ для Беларуси

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявляет, что при определении цены на газ для Беларуси Россия рассчитывает на взаимовыгодное решение этого вопроса на основе реальной рыночной ситуации."Я рассчитываю, что будет найдено решение, которое отражает реальную рыночную ситуацию и учитывает интересы снабжения белорусской экономики энергоносителями и в то же время, разумеется, учитывает интересы российский экономики", - заявил Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". Он напомнил, что с Беларусью сейчас по этому поводу проходят переговоры, которые ведет "Газпром". "Это ни в коей мере не означает отхода от линии на реализацию договоренностей о создании Союзного государства, это означает постепенное продвижение к принципам рыночного взаимодействия", - добавил глава российского МИД. Между тем, Нидерландский банк ABN Amro должен провести рыночную оценку "Белтрансгаза" за четыре-восемь недель. Это предусмотрено протоколом прошедших 18-19 июля в Минске трехсторонних переговоров белорусского правительства, "Газпрома" и банка ABN Amro. Протокол об оценке <Белтрансгаза> будет подписан сегодня 21 июля в Минске.