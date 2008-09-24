Прямой эфир

В Марьиной Горке принимали подарок от белорусского Парка высоких технологий

24 сентября 2008 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Его резиденты не ждут пока к ним придут светлые умы, а сами отправились на их поиск в глубинку.

Марьиногорская средняя школа  среди себе подобных - самая продвинутая. Здешние учителя разработали курс компьютерной грамоты для школьников. Секретными файлами новинку не сделали. Пустили в массы. Теперь программа рекомендована для всех школ страны.  В той, где она родилась, для новых возможностей сегодня принимали подарок– новый  компьютерный класс от Парка высоких технологий. Собирать компьютеры, устанавливать оперативные системы, обуздать по полной интернет  всё это – курс первого в Беларуси Экспериментального факультатива по IT-технологиям.

От школьной машины к рабочему месту профессионала, безусловно не один шаг. Успех мозгового штурма «виртуальных дел мастеров» - это государства имидж. В конечном итоге и прибыль. Более 100 миллионов долларов уже в этом году планируют получить от экспорта програмного обеспечения  резиденты Парка высоких технологий.

Создание белорусской силиконовой долины   - это только первый шаг на пути, который в мире называют не иначе  как экономика знаний. Национальный интерес – дальнейшие инвестиции в сферу новых технологий. Сегодня наша страна имеет все  предпосылки – основа коим факты -   чтобы в будущем совершить стремительный технологический рывок. Уже сегодня компании-резиденты Парка успешно конкурируют на высокотехнологичных рынках Северной Америки и Западной Европы.

 

 

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
23 сентября 2008 16:52

Окончательный выбор площадки для строительства АЭС в Беларуси пока не сделан

23 сентября 2008 13:36

Стоимость одного барреля нефти увеличилась на 25 пунктов

23 сентября 2008 11:38

Новый космический спутник Беларусь планирует запустить уже в следующем году