Об этом сообщил 6 сентября заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. Премьер признал, что в нынешнем году темпы строительства отстают от запланированных (7,5 млн. кв. метров на год). «Мы планируем с учетом инфляции и других изменений экономической ситуации, повлекших удорожание строительства метра квадратного жилья, приблизится к 7 млн. квадратных метров», — сказал вице-премьер.



Объем жилищного строительства в Беларуси в 2012 году составит 5,7-5,8 млн. кв. метров.



При этом Калинин отметил, что «только 40% будет строиться за счет льготного кредитования, 60% — будет строиться на коммерческих условиях». Он сообщил, что «в этом деле преуспел Минск, в котором строится порядка 50% коммерческого жилья, и эта доля увеличится».



Заместитель премьер-министра также отметил, что в малых городах и областных центрах проблем с очередями на строительство жилья нет — там начинают строить, простояв на очереди всего два года. «В этих населенных пунктах ожидание в очереди будет до пяти лет», — сказал Калинин.



При этом он отметил, что ситуация с очередями на жилищное строительство «остается сложной в Минске». «Очередность формировалась так, что чуть ли ни каждый нуждающийся мог стать на учет. Поэтому в столице сейчас начинают строить те, кто стоит на очереди с 1989-1990 годов», — сказал Калинин.



По последним данным Белстата, в январе-июле 2011 года в Беларуси введено в строй 2 млн. 836,1 тыс. кв. м жилья, или 37,8% к годовому заданию. В сравнении с январем-июлем 2010 года сдано площади на 553,6 тыс. кв. м, или на 16,3% меньше. Сокращение объемов ввода жилья зафиксировано во всех областях и Минске.

