В Лондоне открылся Белорусский инвестиционный форум

"Доля иностранных инвестиций в Беларуси в 2010 году увеличится до 15-20%", – заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.

Наша страна успешно реализует инновационный путь развития. В кратчайшие сроки в республике будет построено более 100 инновационных предприятий и создано около 400 новых высокотехнологичных и высокоэффективных производств. Поступления иностранных инвестиций в экономику Беларуси постоянно растут. В 2007 году они составили пять миллиардов 400 миллионов превысили уровень 2005-го в три раза. В республике уже свыше 4 тысяч организаций с иностранным капиталом. И то, что наш форум проходит в Лондоне, это не случайно, подчеркнул премьер. Великобритания на протяжении ряда лет находится в числе лидеров по объему инвестирования в экономику Беларуси.

Президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам форума. Его зачитал на открытии мероприятия белорусский премьер. Глава государства высказал уверенность, что форум станет отправной точкой для целого ряда проектов, привлекательных для инвесторов и направленных на развитие экономики Беларуси, повышение благосостояния ее граждан. Александр Лукашенко пожелал участникам плодотворной, конструктивной и содержательной работы.



Вниманию международного бизнеса представлены более 70 инвестиционных проектов. Представители белорусских предприятий, концернов, банков, проводят презентации и рассказывают о своих инвестиционных возможностях. Участие в форуме принимают представители зарубежных производственных, инвестиционных и консалтинговых компаний, коммерческих банков и финансовых организаций, заинтересованных в развитии бизнеса в Беларуси.