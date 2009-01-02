В Лоеве введен в строй современный комбинат строительных материалов

Проект стоимостью почти в 70 миллиардов рублей реализован в рамках Государственной программы развития регионов, малых и средних городских поселений.

Окончательное решение о строительстве в стране первого за последние 20 лет кирпичного завода приняли в конце 2006-го. А уже к концу 2008-го с современной на 100% белорусской линии сошла первая продукция. Теперь гомельская область обеспечена собственным ранее дефицитным стройматериалом. А на первую партию в 3 миллиона кирпичей уже есть покупатели. Новый комбинат – это вся промышленность района. В будущем он сможет дать до четверти годового Лоевского бюджета. На улучшение экономики люди отреагировали мгновенно.

Производство дало 160 новых рабочих мест, а заодно подняло и строительную отрасль района. Объемы выросли в 3 раза, а численность работающих в четыре. До 2010 года подобное чудесное перерождение только на Гомельщине ожидает 31 малый город. В результате реализации проекта программы в малых и средних городских поселениях Беларуси намечено создать почти 100 тысяч рабочих мест. И специалисты уверены, что особые финансовые условия, существенных корректив не внесут.