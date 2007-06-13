В Лоеве появится комбинат по производству строительных материалов

Это предприятие создается в рамках Госпрограммы развития регионов, малых и средних городов до 2010 года.Первый кирпич на новом комбинате планируют получить в конце 2008 года. Начальная мощность будущего предприятия - 20 миллионов штук кирпича в год. Со временем она может быть доведена до 35 миллионов. Стоимость завода - около 18 миллионов долларов, и его ввод во многом позволит ликвидировать дефицит стройматериалов в Гомельской области. Сегодня сюда необходимо поставлять около 30 млн. штук кирпича ежегодно. Кроме того, будет создано 100 новых рабочих мест, так необходимых районному центру.