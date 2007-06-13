Прямой эфир

В Лоеве появится комбинат по производству строительных материалов

13 июня 2007 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это предприятие создается в рамках Госпрограммы развития регионов, малых и средних городов до 2010 года.Первый кирпич на новом комбинате планируют получить в конце 2008 года. Начальная мощность будущего предприятия - 20 миллионов штук кирпича в год. Со временем она может быть доведена до 35 миллионов. Стоимость завода - около 18 миллионов долларов, и его ввод во многом позволит ликвидировать дефицит стройматериалов в Гомельской области. Сегодня сюда необходимо поставлять около 30 млн. штук кирпича ежегодно. Кроме того, будет создано 100 новых рабочих мест, так необходимых районному центру.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
12 июня 2007 16:36

Зарплата врачей - молодых специалистов - станет выше

12 июня 2007 13:53

Сертификация и стандартизация - на мировом уровне

12 июня 2007 10:37

В Киеве открывается Международная выставка "Агро-2007"