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В Литве продолжается выставка «Беларусь ЭКСПО-2009»

17 сентября 2009 06:18
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Сегодня - день экономического сотрудничества.

Белорусские и литовские деловые круги подпишут контракты и заключат выгодные сделки.

Накануне, в рамках рабочего визита в Литву, в открытии выставки принял участие и Александр Лукашенко. В Вильнюсе Президент Беларуси встретился со своей литовской коллегой Далей Грибаускайте. Главы государств провели переговоры сначала в узком, а затем в расширенном формате.

Позже Александр Лукашенко принял участие в открытии белорусско-литовского экономического форума. Делясь впечатлениями от переговоров, Президент заметил, что полностью удовлетворен, и  результаты встречи - хорошая заявка на будущее.

# Экономика

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