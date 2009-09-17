В Литве продолжается выставка «Беларусь ЭКСПО-2009»

Сегодня - день экономического сотрудничества.

Белорусские и литовские деловые круги подпишут контракты и заключат выгодные сделки.

Накануне, в рамках рабочего визита в Литву, в открытии выставки принял участие и Александр Лукашенко. В Вильнюсе Президент Беларуси встретился со своей литовской коллегой Далей Грибаускайте. Главы государств провели переговоры сначала в узком, а затем в расширенном формате.

Позже Александр Лукашенко принял участие в открытии белорусско-литовского экономического форума. Делясь впечатлениями от переговоров, Президент заметил, что полностью удовлетворен, и результаты встречи - хорошая заявка на будущее.