Прямой эфир

В Литве <торгуют> специалистами высокой квалификации

23 мая 2006 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Литве появилась группа фирм, "торгующих" специалистами высокой квалификации. Для лучших работников местных предприятий организована система подготовки для трудоустройства в других странах. Фирма-посредник получает комиссионные, зарубежные работодатели- квалифицированных и низкооплачиваемых по сравнению с местными специалистами сотрудников, а трудовые мигранты - достойный по литовским меркам заработок.
От такого <бизнеса> Литва, как сообщают информагентства, потеряла за последние годы свыше 10% населения наиболее трудоспособного возраста. Проблема повлияла не только на демографию, но и экономику республики.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
23 мая 2006 08:10

Увеличена норма ввоза валюты, декларируемая в устной форме

23 мая 2006 08:09

Основные показатели денежно-кредитной политики

23 мая 2006 06:00

В повестке дня сессии Совета Республики