В Литве <торгуют> специалистами высокой квалификации

В Литве появилась группа фирм, "торгующих" специалистами высокой квалификации. Для лучших работников местных предприятий организована система подготовки для трудоустройства в других странах. Фирма-посредник получает комиссионные, зарубежные работодатели- квалифицированных и низкооплачиваемых по сравнению с местными специалистами сотрудников, а трудовые мигранты - достойный по литовским меркам заработок.

От такого <бизнеса> Литва, как сообщают информагентства, потеряла за последние годы свыше 10% населения наиболее трудоспособного возраста. Проблема повлияла не только на демографию, но и экономику республики.