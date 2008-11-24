В Лиме прошел саммит лидеров стран АТЭС

Он завершился накануне. Задача номер один – преодолеть мировой финансовый кризис в течение полутора лет. В то же время главы государств осознают, что в перспективе снижение темпов роста мировой экономики "неизбежно". Об этом говорится в итоговых документах саммита. Участники встречи договорились реформировать Международный валютный фонд и Всемирный банк. В условиях кризиса эти институты перестали выполнять свои задачи, считают большинство государств. В будущем году саммит АТЭС примет Сингапур.