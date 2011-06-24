В Лиде открылся международный экономический форум

Ежегодный экономический форум в Лиде уже давно вырос из регионального в международный. Этот год не стал исключением. Здесь представители посольств десятка стран и более сотни предпринимателей из соседних республик. Именно для них Лидчина презентует свой экономический потенциал.

Особой популярностью у участников международного экономического форума пользовалась лидская сельхозтехника. Эти машины соответствуют всем европейским стандартам. При этом, их цена значительно ниже зарубежных аналогов. Намерение приобрести эту технику уже высказали представители Литвы, России и Украины.

Никита Матковский, генеральный консул Российской Федерации в Бресте:

Перед российской стороной стоит вопрос укрепления продовольственной безопасности. И я думаю именно на этом направлении перед Лидой и россиянами есть широкий простор для взаимодействия.

О надёжности белорусских партнёров литовский бизнесмен Артур Семашко знает не понаслышке. Уже больше года он сотрудничает с нашими деревообрабатывающими предприятиями. Сегодня, признаётся, приехал, чтобы расширить свой бизнес ещё и в машиностроительной отрасли.

Артур Семашко, бизнесмен (Литва):

Мы видим в белорусских компаниях серьёзных партнёров, приятно с ними работать. Приехали для того, чтобы посмотреть, найти какие-то новые контакты. Ну и конечно же увеличить свои экспортные возможности.

Серьёзный интерес у литовских деловых кругов вызвало и открытие в Лиде филиала свободной экономической зоны «Гродноинвест». Под строительство предприятий здесь отведено более 600 гектаров земли. Многие бизнесмены приехали, чтобы узнать условия, на которых можно здесь работать. Другие не стали дожидаться форума и уже возводят свои заводы.

Владимир Дражин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литве:

За первые три месяца этого года инвестиции в Республику Беларусь возросли в три раза. И составили без малого 30 млн. долларов. При хорошей динамике, которая сегодня существует, мы к концу года будем иметь цифру в 3-4 раза выше, чем в прошлом году.

Организаторы говорят, что именно после таких встреч появляются многомиллионные контракты. А опыта в этом деле Лиде не занимать. На территории района уже работают 40 предприятий с иностранным капиталом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».