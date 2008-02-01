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В лесной отрасли Беларуси вводятся новые стандарты по лесопользованию

01 февраля 2008 09:01
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При складировании заготовленной древесины высококачественную станут отделять от низкосортной по длине и диаметру. Для этого во всех лесхозах введут автоматизированный учет заготовленной древесины. Пока он действует лишь в отдельных лесхозах. Также к 2011 году планируется завершить лесную сертификацию по международным стандартам. Пока сертифицировано 27 лесхозов. Это около трети всего фонда ведомства. В текущем году оценку на качество пройдут еще 20 лесных хозяйств страны.
# Экономика

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