В лесной отрасли Беларуси вводятся новые стандарты по лесопользованию

При складировании заготовленной древесины высококачественную станут отделять от низкосортной по длине и диаметру. Для этого во всех лесхозах введут автоматизированный учет заготовленной древесины. Пока он действует лишь в отдельных лесхозах. Также к 2011 году планируется завершить лесную сертификацию по международным стандартам. Пока сертифицировано 27 лесхозов. Это около трети всего фонда ведомства. В текущем году оценку на качество пройдут еще 20 лесных хозяйств страны.