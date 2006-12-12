В Латвии стартует 6-я Национальная выставка Республики Беларусь "Беларусьэкспо-2006"

Она станет одним из центральных событий в белорусско-латвийских отношениях в этом году.

На форуме свою продукцию представят более ста ведущих белорусских производственных предприятий и фирм. В их числе - Минский тракторный, МАЗ, предприятия мин архитектуры и строительства, концернов "Белгоспищепром", "Беллегпром" и другие.

Кроме того, запланированы переговоры между представителями официальных и деловых кругов двух стран, семинары и круглые столы, встречи по конкретным вопросам двустороннего взаимодействия, а также презентация Общества содействия белорусско-латвийским экономическим связям.