В Латвии нет денег на зарплаты священникам

Латвийская евангелическо-лютеранская церковь (ЛЕЛЦ) серьезно урезает зарплаты священникам. Это вызвано тяжелой экономической ситуацией в стране.

В среднем зарплата священников будет урезана на 15%. «Кому и на сколько сократят зарплату, будет решаться индивидуально в каждом случае. В конце концов, у нас не так много священников (на всю Латвию насчитывается всего 140 пасторов). Будет учитываться много факторов, например уровень нагрузки», – сообщил руководитель отдела общественных связей ЛЕЛЦ Ивар Купцис.

При этом возможность банкротства Церкви он категорически исключил. Сейчас лютеранские священники зарабатывают до пятисот латов в месяц (около 900 долларов). Это, в принципе, соответствует средней зарплате в стране. В отличие от Православной церкви приходы латвийских лютеран редко существуют на самоокупаемости.

Латвийская евангелическо-лютеранская церковь – самая крупная в стране. Ее приверженцами в основном являются латыши, хотя, по отзывам представителей этой Церкви, в последнее время среди прихожан увеличилось количество этнических русских. Между тем финансовые проблемы начали преследовать Церковь еще до кризиса. Так, в 2007 году латвийские лютеране вынуждены были начать распродажу части церковного имущества. Церковь не справлялась с выплатой зарплат священникам, которые одно время относились к категории наиболее низкооплачиваемых жителей Латвии. Синод Церкви несколько лет фиксирует сокращение церковных накоплений, сообщает Newsru.com.