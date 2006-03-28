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В Латвии эксперты прогнозируют спад производства на 15 процентов из-за миграции населения

28 марта 2006 11:44
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С таким неутешительным прогнозом выступил аналитический журнал Банка Латвии. Согласно подсчетам экспертов главного финансового учреждения Латвии, в ближайшие 10 лет ее покинут до 200 тыс. экономически активных граждан. Пока для рабочих из новых стран ЕС свои рынки труда открыли лишь Ирландия, Великобритания и Швеция. В ближайшее время на такой шаг намерена пойти Швейцария. Когда это сделают другие страны, Латвию ожидает новая волна эмиграции, делает вывод издание. Экономисты называют два возможных способа решения проблемы. Первый - в повышении благосостояния трудящихся, второй - в привлечении иностранной рабочей силы.
# Экономика

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