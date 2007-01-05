Сотрудники госконтроля Витебска совместно с налоговой инспекцией, центром стандартизации и органами санитарного надзора проверили городские рынки.

В каждом из них выявили нарушения. Основные из них: продажа товара с истёкшим сроком годности, отсутствие документов, завышение цены, неправильное ведение книги замечаний и предложений; отсутствие информации для потребителя.

В культуре обслуживания есть над чем работать. Нарушений много и недостатков, которые, в принципе, могли и не быть. Это и вежливость, и предоставление полной информации о товаре, и даже такие факты, как искажение данных о товаре, то есть, изменение даты изготовления, потасовка сроков годности. Вот такие факты, к сожалению, имеют место,- отметил Начальник управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Витебской области Николай Клецко.

Чтобы избежать проверок, некоторые продавцы закрывали свои торговые точки. И к таковым применили административное взыскание - штраф за нарушение режима работы. Всего к ответственности привлекли 13 индивидуальных предпринимателей. У некоторых приостановлено действие лицензии.