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В культуре обслуживания есть над чем работать

05 января 2007 16:46
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Сотрудники госконтроля Витебска совместно с налоговой инспекцией, центром стандартизации и органами санитарного надзора проверили городские рынки.

В каждом из них  выявили нарушения. Основные из них: продажа товара с истёкшим сроком годности, отсутствие документов,  завышение цены, неправильное ведение книги замечаний и предложений; отсутствие информации для потребителя.

В культуре обслуживания есть над чем работать. Нарушений много и недостатков, которые, в принципе, могли и не быть. Это и вежливость, и предоставление полной информации о товаре, и даже такие факты, как искажение данных о товаре, то есть, изменение даты изготовления, потасовка сроков годности. Вот такие факты, к сожалению, имеют место,- отметил Начальник управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Витебской области Николай Клецко.

Чтобы избежать проверок, некоторые продавцы закрывали свои торговые точки. И к таковым применили  административное взыскание -  штраф за нарушение режима работы. Всего к ответственности  привлекли 13 индивидуальных предпринимателей. У некоторых приостановлено действие лицензии.

# Экономика

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