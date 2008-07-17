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В Красноярский край отправилась представительная белорусская делегация

17 июля 2008 10:55
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Ключевым элементом программы визита станет участие в Национальной выставке Беларуси. Свою продукцию в Красноярске представят около ста наших предприятий. По итогам переговоров предполагается подписать Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве до 2010 года. Отметим, товарооборот между Беларусью и Красноярским краем за пять месяцев этого года составил 44 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2007-го увечился более чем на треть.
# Экономика

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