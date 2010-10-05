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В Краснодарском крае ввели талоны на хлеб и молоко

05 октября 2010 12:29
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Пока продуктовые карточки для малообеспеченных жителей действуют в Новороссийске. Однако не исключено, что нововведение коснется и других городов. Выдавать будут по шесть талонов ежемесячно. Этого хватит всего лишь на шесть буханок хлеба и шесть литров молока. Но даже такой помощью смогут воспользоваться лишь многодетные семьи и одинокие пенсионеры. Чтобы получить талоны, необходимо подать справку о составе семьи и сведения о совокупном доходе за последние три месяца. Обновлять документ придётся раз в полгода. Данная мера введена в связи с ростом цен в России на социально значимые продукты.
# Экономика

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