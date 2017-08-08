Так, в Копыльском районе одно из промышленных предприятий города взяло «под крыло» ранее убыточное хозяйство. Здесь сейчас строят дополнительные современные траншеи: так зеленые корма для животных сохранят свои полезные свойства до следующего сезона.

Иван Домашенко, директор сельхозпредприятия Копыльского района:

За 2016 год были построены две сенажно-силосные траншеи. А уже за первое полугодие 2017 года еще две сенажно-силосные траншеи общей вместимостью порядка 7000 тонн. Ввели в строй тентово-каркасное сооружение для содержания молодняка (телят до 3 месяцев) в индивидуальнных домиках, чего требует сегодня технология для выращивания хорошего скота.

Финансовая поддержка и амбиции молодых руководителей меняют облик подшефных сельхозпредприятий в Минской области.

Вложенные инвестиции помогли аграриям увеличить урожайность зерновых и получить больше молока и мяса.