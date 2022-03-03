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В Клайпедском порту увольняют почти всех сотрудников терминала сыпучих грузов. И вот почему

03 марта 2022 15:50
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В Клайпедском порту начались тотальные увольнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Терминал сыпучих грузов в морской гавани сообщил, что планах сократить почти всех сотрудников.  

В Клайпедском порту увольняют почти всех сотрудников терминала сыпучих грузов. И вот почему-1

Эту информацию подтвердили и в службе занятости, и в администрации порта. Увольняют же сотрудников терминала, потому что власти Литвы запретили транзит белорусских удобрений, перевалка которых была главной статьей дохода.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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