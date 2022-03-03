В Клайпедском порту увольняют почти всех сотрудников терминала сыпучих грузов. И вот почему

В Клайпедском порту начались тотальные увольнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Терминал сыпучих грузов в морской гавани сообщил, что планах сократить почти всех сотрудников.

Эту информацию подтвердили и в службе занятости, и в администрации порта. Увольняют же сотрудников терминала, потому что власти Литвы запретили транзит белорусских удобрений, перевалка которых была главной статьей дохода.