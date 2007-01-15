В Китае ценят белорусский лен

Беларусь изучает в Китае возможности увеличения экспорта льна и закупки линий по его переработке. Переговоры по поставкам белорусского льноволокна и возможной закупке в этой стране технологических линий начались сегодня в Шанхае. Отметим, что сотрудничество с китайскими предприятиями в этой области осуществляется на протяжении 10 лет. Там не скрывают, что ценят белорусский лен за его безупречное качество. Так, в прошлом году Беларусь продала в Китай 520 тонн льноволокна на 425 тысяч долларов. В целом, Китай может стать одним из ведущих партнеров в будущем, так как ежегодно в Беларуси планируется производить не менее 60 тысяч тонн льноволокна, в том числе экспортировать не менее 35-40 тысяч.