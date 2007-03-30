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В Кишиневе выпустят молдавский трактор "Беларус"

30 марта 2007 09:20
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Первый белорусско-молдавский гусеничный трактор планируется выпустить в конце 2007 года. Напомним, в начале текущего года в Кишиневе подписано соглашение об организации на кишиневском заводе совместного предприятия по сборке модернизированного молдавского трактора под торговой маркой "Беларус". В настоящее время конструкторы МТЗ разрабатывают необходимую технологическую документацию. Проект выгоден обеим сторонам. Для Беларуси - это организация производства нового трактора с наименьшими финансовыми затратами в ускоренном режиме. Выгоды для Молдовы - создание дополнительных рабочих мест с высокой заработной платой и соответствующими социальными и налоговыми поступлениями.
# Экономика

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