В Кишиневе обсуждают перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Молдовы

Белорусскую делегацию возглавляет заместитель премьер-министра Беларуси Иван Бамбиза.

На заседании 20 ноября будет подписано межправительственное соглашение в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. С белорусской стороны документ подпишет министр по чрезвычайным ситуациям республики Энвер Бариев. В частности, планируется наладить взаимодействие при прогнозировании, оценке последствий чрезвычайных ситуаций, осуществлении мероприятий по их предупреждению, а также подготовку специалистов в учебных заведениях.

Кроме того, стороны намерены оказывать взаимопомощь при ликвидации ЧС, осуществлять научно-исследовательские проекты. В перспективе - проведение совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок. Будет создан также совместный комитет по сотрудничеству в области предупреждения ЧС.