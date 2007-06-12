Прямой эфир

В Киеве открывается Международная выставка "Агро-2007"

12 июня 2007 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В форуме также примет участие делегация Минсельхозпрода Беларуси. Участвуют около 2 тысяч предприятий более чем из тридцати стран мира. Представители департамента по мелиорации и водному хозяйству, а также рыбхозов Гомельской, Брестской и Минской областей посетят первую специализированную выставку рыбного хозяйства и рыболовства, которая пройдет в рамках "Агро-2007". Белорусские специалисты также поделятся с украинскими и зарубежными коллегами опытом работы в области семеноводства и растениеводства.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
12 июня 2007 09:50

Белорусские товары должны быть самого высокого качества

11 июня 2007 14:09

В Мингорисполкоме шла речь о наведении порядка в столице

11 июня 2007 14:08

Точный расчет и проверка качества