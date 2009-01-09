В Киев прибудет миссия европейских наблюдателей

Представители российского "Газпрома", украинского "Нафтогаза" и Еврокомиссии договорились о мониторинге поставок российского газа в Европу по территории Украины. Еврокомиссией высказано также пожелание, чтобы в этой связи "газ начал поступать в Европейский союз без какой-либо дальнейшей задержки". Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что "Газпром" в любую минуту готов возобновить поставки, если работу газовых магистралей будут контролировать наблюдатели от России, Украины и Европы. Сейчас без голубого топлива более 10-ти европейских стран. В Кишиневе приостановлена подача горячей воды.