Прямой эфир

В Киев прибудет миссия европейских наблюдателей

09 января 2009 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Представители российского "Газпрома", украинского "Нафтогаза" и Еврокомиссии договорились о мониторинге поставок российского газа в Европу по территории Украины. Еврокомиссией высказано также пожелание, чтобы в этой связи "газ начал поступать в Европейский союз без какой-либо дальнейшей задержки". Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что "Газпром" в любую минуту готов возобновить поставки, если работу газовых магистралей будут контролировать наблюдатели от России, Украины и Европы. Сейчас без голубого топлива более 10-ти европейских стран. В Кишиневе приостановлена подача горячей воды.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
09 января 2009 08:54

В Минске пройдет встреча представителей Белорусской конфедерации промышленников, предпринимательства и науки

09 января 2009 08:53

Рабочая группа Постоянной комиссии по денежно-кредитной политике и банковской деятельности обсудит закон о валютном регулировании

08 января 2009 17:50

Нацбанк Беларуси с сегодняшнего дня повысил ставку рефинансирования до 14% годовых