В Казахстане бензин можно купить только по талонам

В Петропавловске, самом северном городе страны, заправиться – настоящая проблема. Одни АЗС продают топливо только по талонам, другие закрываются вовсе. Анатолий Качкин, автолюбитель:

У меня в баке еще есть немножко — пока езжу. Еще в гараже есть немного, а кончится- нужно где-то искать. Продавать бензин строго по талонам и не более двадцати литров в одни руки – это конечно нарушение. Но Агентство по защите конкуренции вынуждено закрыть глаза. Другого способа защитить внутренний рынок пока нет. И, пожалуй, впервые чиновники искренне радуются тому, что отечественное топливо не очень хорошего качества. Иначе все бы утекло в соседнюю страну. Мажит Есенбаев, председатель Агентства по защите конкуренции:

Это же ненормально, что сегодня в России стоимость бензина почти на 35% выше, чем в Казахстане и когда говорят об этом, жалуются, что приезжают россияне и увозят казахстанский бензин. Да, к сожалению, на сегодня эта проблема есть, и мы на нее закрывать глаза не можем.

Республика очень зависит от российских поставок и российских цен. Более 40% высокоактанового бензина завозится из соседней страны. А там сейчас оптовые цены находятся на уровне казахстанской розницы. Сергей Ерохин, владелец АЗС

Здесь был российский 92-й бензин (уфинский омский). Когда цена была проходная, мы им торговали. А сейчас получается, что российская цена не проходная и мы вынуждены закрываться, потому что казахстанского продукта на рынке нет. Владелец АЗС Сергей Ерохин последние месяцы то и делает, что подсчитывает убытки. Из семи заправочных станций у бизнесмена осталось только две. И если ситуация не изменится, то и эти придется закрыть. Для потребителей и существующая цена – уже не нормальная. Владислав Воднев, автолюбитель

Уже сейчас, прежде чем выехать куда-то, планируешь маршрут покороче, чтобы сжечь меньше топлива. Страх остаться без горючего заставляет столичных автолюбителей делать запасы. С нехваткой топлива уже столкнулся ряд областей. В Караганде начали «бодяжить» топливо, в Павлодаре продавать из-под полы и естественно гораздо дороже установленных цен. Батырбек Жусупов, владелец АЗС

У меня сложилось такое впечатление, что идет монополизация рынка ГСМ.