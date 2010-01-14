В Каунасе шьют одежду из молока

К пошиву одежды из молока приступило каунасское предприятие «Омнитексас»: оно выпускает ткани из молочного белка, а затем шьет из них одежду.

Молочный белок, из которого можно делать ткани, производят в трех странах — Индии, Японии и Китае. В Европе молочный белок не пользуется популярностью в текстильной промышленности. Каунасская компания пока заключила договора на поставку этой продукции с Китаем, но надеется, что литовские фермеры, которые страдают из-за низких закупочных цен на молоко, захотят сотрудничать с инновационной текстильной промышленностью.

Кроме того, текстильщики «Омнитексас» в сотрудничестве с учеными из Швеции и Каунасского технологического университета пытаются создать одежду из соевого белка и модифицированных бамбуковых волокон, сообщает БЕЛТА.