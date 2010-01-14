Прямой эфир

В Каунасе шьют одежду из молока

14 января 2010 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
К пошиву одежды из молока приступило каунасское предприятие «Омнитексас»: оно выпускает ткани из молочного белка, а затем шьет из них одежду.

Молочный белок, из которого можно делать ткани, производят в трех странах — Индии, Японии и Китае. В Европе молочный белок не пользуется популярностью в текстильной промышленности. Каунасская компания пока заключила договора на поставку этой продукции с Китаем, но надеется, что литовские фермеры, которые страдают из-за низких закупочных цен на молоко, захотят сотрудничать с инновационной текстильной промышленностью.

Кроме того, текстильщики «Омнитексас» в сотрудничестве с учеными из Швеции и Каунасского технологического университета пытаются создать одежду из соевого белка и модифицированных бамбуковых волокон, сообщает БЕЛТА.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
14 января 2010 12:23

Вальдемар Павляк: Создание Таможенного союза вызвало интерес у польских бизнесменов

13 января 2010 20:03

Александр Лукашенко направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с переговорами по поставкам нефти

13 января 2010 20:02

Белорусы в этом году потратились на новогодние подарки и стол не меньше, чем в прошлые