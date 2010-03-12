В Каракасе проходит заседание белорусско-венесуэльской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Здание Министерства иностранных дел для венесуэльцев — место особенное, поскольку это один из символов независимости страны. Теперь этот, по сути, дворец может стать одним из символов сотрудничества между Беларусью и Венесуэлой.

Дом, в котором два века назад испанский губернатор перестал быть таковым, начав отсчёт независимости Венесуэлы, недавно реконструирован. Переговоры межправительственных делегаций двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству решили именно здесь, в этом символе новой жизни.

За последние три года кооперация не просто усиливается, а обрастает новыми связями, всех направлений и не перечислить, но пока что основные — энергетика, промышленность, строительство. На горизонте маячат новые.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В работе по реализации ряда проектов двустороннего сотрудничества уже достигнуты конкретные результаты: создано совместное предприятие по добыче нефти, выполняются контракты по поставке из Беларуси калийных удобрений, сухого молока, грузовых автомобилей, тракторов.

Виктор Шейман, сопредседатель совместной белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня:

Я думаю, в этом году, благодаря нашему активному торгово-экономическому сотрудничеству, мы можем говорить о крупномасштабных проектах в различных направлениях. В ходе совместного сотрудничества товарооборот в этом году сможет превысить $1 млрд.

В этот день чиновники и представители предприятий обсуждали, по каким именно направлениям надо усилить работу. Специфика белорусско-венесуэльских отношений пожалуй, в стремлении создавать совместные предприятия на благо обеим сторонам. Например, СП по добыче нефти уже разрабатывает пять место рождений и принесло в нашу казну 40 миллионов долларов. Речь уже идёт о выделении новых и освоении добычи газа. Последнее предприятие может заняться газификацией столицы — Каракаса — и штата Баринас. В процессе создания и белорусско-венесуэльские заводы по выпуску тракторов, а также грузовиков. В штате Арагуа белорусские специалисты спроектируют и простоят 5 тысяч метров жилья.

Элиас Хаула, вице-президент Венесуэлы:

Наше сотрудничество — ещё один шаг вперёд для улучшения качества жизни народов Беларуси и Венесуэлы. Кооперация в энергетике, строительстве жилья, промышленности, других сферах — всё это становится хорошей основой для дальнейшего развития наших отношений между двумя странами.

Если говорить о перспективах, то созданные совместно с Венесуэлой совместные предприятия могут стать хорошей площадкой для выхода на весь латиноамериканский рынок. В этом случае, отдача, в том числе и финансовая, была бы несоизмеримо выше. Понимают это обе стороны, потому и прилагают все усилия, чтобы хорошие темпы развития наших торгово-экономических отношений не сбавляли оборотов.