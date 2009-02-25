В Калининграде принимают белорусских бизнесменов

Руководители и специалисты 12-ти наших предприятий встретятся с руководством города, побывают на производствах и проведут с российскими предпринимателями деловые переговоры.Отметим, в 2008-м товарооборот между Беларусью и Калининградской областью увеличился в три раза – до 460-ти миллионов долларов. О перспективах сотрудничества шла речь и во время недавнего визита в Минск губернатора Калининградской области – Георгия Бооса. И нынешняя поездка белорусских бизнесменов поможет установить новые деловые контакты.