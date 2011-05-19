В качестве альтернативного источника энергии Минск может использовать сточные воды

В Минске за первые четыре месяца года сэкономили почти на 3% больше тепловой энергии, чем за такой же период в 2010 году. Это при том, что темпы строительства жилья не перестают расти.

Столица также ищет альтернативные источники энергии. Рассматривается возможность использования сточных вод. Уже идут расчёты по установке новой насосной станции. С предложением обратилась инжиниринговая компания из Стокгольма, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Лавничук, председатель комитета энергетики Мингорисполкома:

В городе Минске ежесуточно образуется около 500 тысяч кубических метров канализационных стоков. Температура их в течение года меняется от 15 до 17 градусов. Поэтому можно поставить тепловые насосы и использовать температуру этих сточных вод.