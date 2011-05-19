В качестве альтернативного источника энергии Минск может использовать сточные воды

Столица также ищет альтернативные источники энергии. Рассматривается возможность использования сточных вод. Уже идут расчёты по установке новой насосной станции. С предложением обратилась инжиниринговая компания из Стокгольма, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Анатолий Лавничук, председатель комитета энергетики Мингорисполкома:
В городе Минске ежесуточно образуется около 500 тысяч кубических метров канализационных стоков. Температура их в течение года меняется от 15 до 17 градусов. Поэтому можно поставить тепловые насосы и использовать температуру этих сточных вод.