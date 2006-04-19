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В интересах координации научных исследований

19 апреля 2006 12:01
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О создании научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси и некоторых мерах по осуществлению научной деятельности". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В соответствии с указом в структуре аграрного отделения академии создается 5 научно-практических центров, которым предоставляется статус юридического лица. Научно-практические центры создаются по основным направлениям научной деятельности: земледелию, животноводству, картофелеводству и плодоовощеводству, механизации сельского хозяйства. Это решение позволит обеспечить на должном уровне координацию научных исследований за счет формирования комплексных программ и единого руководства ими, а также повысить эффективность использования финансовых и материальных ресурсов.
# Экономика

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