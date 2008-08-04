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В хозяйствах страны преодолен трёхмиллионный рубеж намолота зерновых

04 августа 2008 12:01
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Темпы жатвы за последние дни выросли и в лидеры вышли хозяйства Минской области. Здесь с хлебной нивы собрано 640 тысяч тонн зерновых.

Аграрии столичного региона уже на 10 тысяч тонн опережают прежних передовиков – Гомельскую область. К слову, Гомельщина пока единственный регион, кто вышел  на показатели прошлого года и лидирует по темпам уборки. В то же время хозяйства Гродненской области являются победителями по ежедневной косовице: за день зерновой клин здесь сокращается на 3,5% и это самый высокий показатель в республике.

Урожайность  зерновых в нынешнем году выше прошлогодней  во всех областях и составляет в среднем почти 37 центнеров с гектара.  Хозяйствам поставлена задача ускорить уборку пивоваренного ячменя и в ближайшие два дня закончить уборку озимого рапса. 


 

# Экономика

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