В хозяйствах страны преодолен трёхмиллионный рубеж намолота зерновых

Темпы жатвы за последние дни выросли и в лидеры вышли хозяйства Минской области. Здесь с хлебной нивы собрано 640 тысяч тонн зерновых.

Аграрии столичного региона уже на 10 тысяч тонн опережают прежних передовиков – Гомельскую область. К слову, Гомельщина пока единственный регион, кто вышел на показатели прошлого года и лидирует по темпам уборки. В то же время хозяйства Гродненской области являются победителями по ежедневной косовице: за день зерновой клин здесь сокращается на 3,5% и это самый высокий показатель в республике.



Урожайность зерновых в нынешнем году выше прошлогодней во всех областях и составляет в среднем почти 37 центнеров с гектара. Хозяйствам поставлена задача ускорить уборку пивоваренного ячменя и в ближайшие два дня закончить уборку озимого рапса.



