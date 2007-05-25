В хозяйствах Беларуси приступили к заготовке кормов

Многолетние травы уже скошены на первых 38 тысячах гектарах. Специалисты отмечают высокий уровень готовности техники к предстоящим работам. Поставлено почти 500 новых кормоуборочных машин. Хозяйства обеспечены в необходимом количестве и топливом.

Всего в нынешнем году предстоит заготовить более 5 млн. тонн травяных кормов. Их необходимо убрать почти с 2 млн. гектаров, что примерно на уровне прошлого года. В зависимости от погодных условий первый укос трав в южных районах республики планируют завершить до 20 июня, центральных - до 25 июня и в северных - до 1 июля.