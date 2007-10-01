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В хозяйствах Беларуси осталось убрать около четверти площади картофеля

01 октября 2007 14:33
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По темпам уборки "второго хлеба" лидируют хозяйства Гродненской, Минской и Могилевской областей. Собрано более 600 тысяч тонн при средней урожайности 194 центнера с гектара. Самая высокая - в хозяйствах Гродненской и Могилевской областей -  217 центнеров с гектара. В сельхозорганизациях в нынешнем году планируется собрать около миллиона тонн  картофеля, а с учетом уборки в личных подворьях - не менее 8,5 миллионов.
К слову, нынешний урожай картофеля намного выше прошлогоднего и качественнее, что позволит экспортировать излишки, а это около 400 тысяч тонн.
# Экономика

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