В хозяйствах Беларуси осталось убрать около четверти площади картофеля

По темпам уборки "второго хлеба" лидируют хозяйства Гродненской, Минской и Могилевской областей. Собрано более 600 тысяч тонн при средней урожайности 194 центнера с гектара. Самая высокая - в хозяйствах Гродненской и Могилевской областей - 217 центнеров с гектара. В сельхозорганизациях в нынешнем году планируется собрать около миллиона тонн картофеля, а с учетом уборки в личных подворьях - не менее 8,5 миллионов.

К слову, нынешний урожай картофеля намного выше прошлогоднего и качественнее, что позволит экспортировать излишки, а это около 400 тысяч тонн.

