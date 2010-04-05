В Гродно подписано соглашение о многостороннем сотрудничестве области с китайской провинцией Ганьсу

Беларусь и Китай налаживают тесные экономические и культурные отношения.

Провинция Ганьсу известна развитой промышленной сферой, сельским хозяйством, энергетикой. В Беларуси гости намерены найти партнёров.

Сегодня делегация во главе с губернатором провинции посещает промышленные предприятия, образовательные учреждения, чтобы составить представление о возможностях Принёманского региона.

Лу Хао, председатель провинции Ганьсу (Китай):

Сегодня мы подписали соглашения о многостороннем сотрудничестве. Следующим шагом в налаживании тесных связей между нашими регионами станет визит китайских предпринимателей в Гродненскую область. Они встретятся с белорусскими коллегами и уже подпишут конкретные договора о сотрудничестве. Нас интересует энергетика, промышленность, образование.