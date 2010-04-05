Прямой эфир

В Гродно подписано соглашение о многостороннем сотрудничестве области с китайской провинцией Ганьсу

05 апреля 2010 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь и Китай налаживают тесные экономические и культурные отношения.

Провинция Ганьсу известна развитой промышленной сферой, сельским хозяйством, энергетикой. В Беларуси гости намерены найти партнёров.

Сегодня делегация во главе с губернатором провинции посещает промышленные предприятия, образовательные учреждения, чтобы составить представление о возможностях Принёманского региона.

Лу Хао, председатель провинции Ганьсу (Китай):
Сегодня мы подписали соглашения о многостороннем сотрудничестве. Следующим шагом в налаживании тесных связей между нашими регионами станет визит китайских предпринимателей в Гродненскую область. Они встретятся с белорусскими коллегами и уже подпишут конкретные договора о сотрудничестве. Нас интересует энергетика, промышленность, образование.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
05 апреля 2010 13:55

Государство окажет финансовую поддержку предприятию «Белсолод»

05 апреля 2010 08:17

Возросли поставки белорусского сухого молока в Венесуэлу

05 апреля 2010 08:16

БелАЗ отправит в Венесуэлу самосвалы на сумму в 20 миллионов долларов