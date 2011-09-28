В Гродно открылась XIII Международная выставка-ярмарка «Еврорегион Неман 2011»

Сотни бизнесменов из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии и России собрались сегодня в Гродно на международной выставке.

Предприниматели намерены найти партнёров в самых разных сферах, от производства продуктов питания, до химической промышленности.

Для бизнесменов предоставили самую большую выставочную площадку в городе. Здесь в десятках павильонов свою продукцию презентуют гродненские компании. Для двусторонних диалогов открыта контактно-кооперационная биржа.

Одни предприниматели уже приехали с конкретными бизнес проектами. Другие, только присматриваются к белорусскому рынку. Например, Лех Пилецки, заинтересован в строительстве сети торговых центров в Гродно. Бизнесмен уверен, что для этого в Беларуси созданы все условия. Удачный опыт его коллег это ещё раз подтверждает.

Лех Пилецки, бизнесмен (Польша):

Мы приехали, чтобы ещё больше изучить экономический потенциал Гродненской области. Кстати, многие мои коллеги успешно делают бизнес у вас. Я тоже посмотрел — условия идеальные. Ведь деньги не имеют политической окраски. Для меня главное, чтобы была стабильная прибыль у меня и у моих белорусских партнёров. То есть, взаимовыгодное сотрудничество.

Важная составляющая выставки в этом году — региональный Белорусско-Латвийский бизнес-форум. Чтобы принять участие в этом мероприятии из прибалтийской республики приехали более 30 представителей бизнес-элиты. В первую очередь, их интересует сотрудничество в сфере высоких технологий. В планах — создание белорусско-латвийских предприятий по разработке IT-программ.

Морис Элертс, заместитель директора Агентства по инвестициям и развитию (Латвия):

В Латвии не хватает программистов, поэтому возможны разные формы сотрудничества. Как договорные отношения, так и создание дочерних предприятий.

Международный экономический форум рассчитан на три дня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За это время бизнесмены познакомятся с экономическим потенциалом Гродненской области, проведут десятки двухсторонних встреч и заключат договоры о сотрудничестве.