В Гродно оштрафованы 15 тысяч зайцев

На каждого третьего жителя Гродно, включая младенцев и стариков, приходится один личный автомобиль. Это самый высокий уровень автомобилизации в Беларуси.

Вместе с тем город с 330–тысячным населением остро ощущает транспортную проблему: не хватает троллейбусов и автобусов. Значительная часть из тех, которые эксплуатируются, — отслужившие свой век старые, ржавые машины: одни могут запросто ударить пассажира током, другие оставляют после себя черный шлейф ядовитого дыма. Транспортники готовы хоть сегодня отдать эту рухлядь на свалку. Однако купить взамен новую технику им не позволяют средства.

— То, что городской транспорт в Гродно работает на пределе возможностей, — не секрет. После уменьшения государственного субсидирования отрасли проблема еще более обострится. Вдобавок резко возросло количество безбилетников: только за 4 месяца в Гродно оштрафованы 15 тысяч человек, - рассказал газете «СБ-Беларусь Сегодня» Первый заместитель генерального директора республиканского автотранспортного унитарного предприятия «Гроднооблавтотранс» Александр Карпович. - Считаю, что штраф за безбилетный проезд в 0,2 базовой величины недостаточный. Давно назрела необходимость и в увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. Нынешняя сумма — 500 рублей — введена почти два года назад. С тех пор транспортные затраты намного увеличились: только расходы на топливо возросли почти на треть. А как их покрыть? Мы предлагали увеличивать стоимость проезда поквартально, чтобы сразу не доставлять пассажирам неудобств. Однако и это предложение в Минэкономики не было принято. Дополнительные же средства пошли бы на обновление транспорта, на создание комфортных условий для людей.