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В Гродненской области выращен самый высокий в Беларуси урожай картофеля

05 сентября 2007 08:41
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Его средняя урожайность - 236 центнеров с гектара, что на 34 центнера выше среднереспубликанского показателя. В этом году выращено 40 сортов "второго" хлеба. Наибольшую площадь занял сорт "Скарб", урожайность которого на некоторых полях достигает четырёхсот центнеров с гектара. В целом сельхоз организации Гродненского региона планируют собрать не менее 105 тысяч тонн картофеля. Убрать его в хозяйствах планируют к концу сентября. К помощи привлекут свыше 10 тысяч студентов и школьников.
# Экономика

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