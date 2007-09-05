В Гродненской области выращен самый высокий в Беларуси урожай картофеля

Его средняя урожайность - 236 центнеров с гектара, что на 34 центнера выше среднереспубликанского показателя. В этом году выращено 40 сортов "второго" хлеба. Наибольшую площадь занял сорт "Скарб", урожайность которого на некоторых полях достигает четырёхсот центнеров с гектара. В целом сельхоз организации Гродненского региона планируют собрать не менее 105 тысяч тонн картофеля. Убрать его в хозяйствах планируют к концу сентября. К помощи привлекут свыше 10 тысяч студентов и школьников.