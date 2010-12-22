В Гродненской области создадут «Агентство по привлечению инвестиций»

Инвестиции не только в производство, но и в развитие туризма. В Гродненской области более 700 миллионов долларов пойдет на создание новых рабочих мест и современную туристическую инфраструктуру. В Принеманье даже создадут специальное агентство, сотрудники которого будут заниматься исключительно поиском инвесторов.

Эта компания с немецким капиталом на белорусском рынке недавно. Для организации производства матрасов инвесторы выбрали Гродненскую область. В свободной экономической зоне получили значительные льготы. Выплачиваются налоги, созданы 100 новых рабочих мест. Продукция уже занимает одну треть отечественного рынка.

Андрей Барбашинский, генеральный директор предприятия:

Сегодня это предприятие занимает 30-35% белорусского рынка. Плюс очень маленький процент российского и армянского рынков — туда, где мы нашли за этот короткий срок рынки сбыта.

Секрет успеха, признаются на предприятии прост: продукция хоть и не самая дешевая, но качество соответствует всем европейским стандартам.

Андреас Петрс, представитель компании (Германия):

У вас очень хорошие условия для бизнеса. Здесь мы выпускаем продукцию такую же, как и на всех наших европейских заводах. У нас одни стандарты. Планируем еще расширить производство.

Сегодня в СЭЗ работают более 40 предприятий. Не меньше десятка появятся в следующем году.

Сергей Ткаченко, директор свободной экономической зоны «Гродноинвест»:

Чешские инвесторы заинтересовались созданием и строительством нового транспортно-логистического центра. Транзитные возможности нашего государства и области будут востребованы. Есть компании из Голландии, Германии, традиционно Польша проявляет интерес.

Иностранных инвесторов в Гродненской области привлекают развитой инфраструктурой. К примеру, на этой площадке уже подведены газ электричество и водоснабжение. Осталось только придти и организовать производство. Кстати, уже в следующем году здесь появятся три новых предприятия.

Тема привлечения иностранных инвестиций широко обсуждалась на IV Всебелорусском народном собрании. Для Гродненщины были поставлены задачи привлечь более 700 миллионов долларов только в следующем году.

Игорь Жук, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Первое, с чего будет начинаться работа, — с образования такой новой структуры, как «Агентство по привлечению инвестиций». В этом агентстве будут работать молодые перспективные дерзающие люди, которые знают иностранные языки, знают современные технологии, которые будут искать инвесторов на западном и восточном направлениях и привлекать их заинтересовывать.

Инвестиции будут привлекаться не только в производство но и в туризм. Иностранные компании уже проявляют интерес к обустройству Августовского канала. В следующем году там начнется строительство гостиниц и баз отдыха, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».